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- Milan, Pierre Kalulu ile anlaşmaya vardı
Milan, Pierre Kalulu ile anlaşmaya vardı
Serie A ekibi Milan, Lyon'un 20 yaşındaki yıldız adayı Pierre Kalulu ile her konuda anlaşmaya vardı.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 18:15
L'Equipe'in haberine göre; Milan, Fransız sağ bek Pierre Kalulu ile önümüzdeki günlerde İtalya'da profesyonel sözleşme imzalayacak.
Haberde Milan'ın sportif direktörü Paolo Maldini'nin futbolcuyla bizzat görüşüp ikna ettiği ifade edildi.
BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYECEK
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Kalulu'nun Milan için Lyon, Sevilla ve Bayern Münih'in sözleşme tekliflerini reddettiği kaydedildi.
İtalyan ekibi bu transfer için Lyon'a bonservis bedeli ödemeyecek.