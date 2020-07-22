Milan, Pioli'nin sözleşmesini uzattı

Milan, teknik direktör Stefano Pioli'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Milan, ligin 35. haftasında takımın deplasmanda Sassuolo’yu 2-1 yendiği maçın ardından yazılı bir açıklama yaparak, gelecek sezonda yola teknik direktör Stefano Pioli ile devam edileceğini duyurdu.

Gece saatlerinde yapılan açıklamada, "Milan, Stefano Pioli ile sözleşmesinin Haziran 2022'ye kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır." denildi.

Pioli’nin, Ekim 2019'da takımın başına geldiği ve sözleşmesinin bu sezonun bitiminde sona ereceği hatırlatılan açıklamada, salgın nedeniyle lige verilen arada Pioli’nin takımın gelişmesine yaptığı katkıya dikkat çekildi.

''STEFANO, TAKIM RUHU YARATMAYI BAŞARDI''

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milan Üst Yöneticisi Ivan Gazidis, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Stefano, bizim kulübümüz için düşündüğümüz ve istediğimiz tutkulu, hevesli, modern futbol vizyonunu verebilecek düzeyde olduğunu gösterdi. Bu karar, sadece alınan son zaferlere dayanmıyor, Stefano aynı zamanda takım ruhu ve amaç birliği yaratmayı başardı." ifadelerini kullandı.