Milan, Sassuolo engelini aşamadı

İtalya Serie A 15. hafta maçında Milan sahasında Sassuolo'yu ağırladı.

San Siro Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Milan iki golü de 19 yaşındaki sol bek Davide Bartesaghi'den geldi. Sassulo'nun gollerini ise Ismael Kone ve Armand Lauriente attı.

MILAN MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla birlikte Milan maç fazlasıyla 32 puan olarak 31 puanda bulunan Napoli ve 30 puanda bulunan Inter'in önünde lider olarak yer aldı.

Sassuolo ise 21 puan oldu.

Ligin sonraki maçında Milan, Verona'yı konuk edecek. Sassuolo ise Bologna'yı ağırlayacak.