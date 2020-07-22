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    Milan'ın yine Hakan-Ibra sırtladı

    Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 asist yaptığı maçta, Ibrahimovic'in golleriyle Sassuolo'yu 2-1 yenmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 08:43
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    Milan'ın yine Hakan-Ibra sırtladı

    Serie 35. hafta maçında Milan, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu.

    MAPEI Stadium'da oynanan maçı Milan 2-1 kazanarak üç puana uzanırken maça milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic damga vurdu.

    ASİSTLER HAKAN'DAN, GOLLER ZLATAN'DAN

    Karşılaşmanın 19. dakikasında Hakan'ın ortasını nefis değerlendiren Zlatan Ibrahimovic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

    42. dakikaya gelindiğinde Sassuolo penaltı vuruşu kazandı. Topun başına gelen isim Caputo maça eşitliği getirdi.

    Milan'ın yine Hakan-Ibra sırtladı #1

    45+2'de Hakan Çalhanoğlu bu kez ara pasında Ibrahimovic'i kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Deneyimli golcü attığı golle takımını bir kez daha öne geçirdi.

    Maçın 45+7. dakikasında Bourabia ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda rakibinin de 10 kişi kalmasıyla Milan oyunu elinde tuttu ve sahadan 2-1 galip gelmesini bildi.

    Bu sonucun ardından Milan galibiyet serisini 9 maça çıkararak 59 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 5. sıraya çıktı. Sassuolo ise 48 puanda kaldı.

    Milan'ın yine Hakan-Ibra sırtladı #2

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