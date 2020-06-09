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    Mitroglou PSV'de de yapamadı

    Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Mitroglou'nun çöküşü PSV'de de devam etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2020 - 13:50
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    Mitroglou PSV'de de yapamadı

    2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralık olarak gelen ancak vasatı aşamadığı için PSV'ye gönderilen Mitroglou, burada da kendisini gösteremedi.

    SADECE 1 GOL ATTI

    Yunan forvet, PSV Eindhoven kariyerine hızlı bir giriş yapmış ve ilk lig maçında RKC Waalwijk karşısında 1 gol kaydetmişti.

    Ancak Mitroglou, daha sonra çıktığı 12 lig maçında fileleri havalandıramadı.

    Bonservisi Marsilya'da bulunan 32 yaşındaki futbolcunun, Fransız ekibine geri döneceği öğrenildi.

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