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- Mitroglou PSV'de de yapamadı
Mitroglou PSV'de de yapamadı
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Mitroglou'nun çöküşü PSV'de de devam etti.
- Haber Merkezi
- 09.06.2020 - 13:50
2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralık olarak gelen ancak vasatı aşamadığı için PSV'ye gönderilen Mitroglou, burada da kendisini gösteremedi.
SADECE 1 GOL ATTI
Yunan forvet, PSV Eindhoven kariyerine hızlı bir giriş yapmış ve ilk lig maçında RKC Waalwijk karşısında 1 gol kaydetmişti.
Ancak Mitroglou, daha sonra çıktığı 12 lig maçında fileleri havalandıramadı.
Bonservisi Marsilya'da bulunan 32 yaşındaki futbolcunun, Fransız ekibine geri döneceği öğrenildi.