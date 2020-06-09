Mitroglou PSV'de de yapamadı

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Mitroglou'nun çöküşü PSV'de de devam etti.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralık olarak gelen ancak vasatı aşamadığı için PSV'ye gönderilen Mitroglou, burada da kendisini gösteremedi.

SADECE 1 GOL ATTI

Yunan forvet, PSV Eindhoven kariyerine hızlı bir giriş yapmış ve ilk lig maçında RKC Waalwijk karşısında 1 gol kaydetmişti.

Ancak Mitroglou, daha sonra çıktığı 12 lig maçında fileleri havalandıramadı.

Bonservisi Marsilya'da bulunan 32 yaşındaki futbolcunun, Fransız ekibine geri döneceği öğrenildi.