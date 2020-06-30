Mohamed Zidan: Salah'tan daha fazlasını başarabilirdim

Bir dönem Beşiktaş'ın gündeminde de yer alan Mısırlı eski futbolcu Mohamed Zidan, Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah ile ilgili söylediklerinin çarpıtıldığını söyledi.

Borussia Dortmund ve Mısır Milli Takımı'nın eski oyuncusu Mohamed Zidan, Mohamed Salah ile ilgili söylediklerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

Zidan, verdiği bir röportajda Mohamed Salah'tan daha iyi bir oyuncu olduğunu ancak iyi bir profesyonel olmadığını belirtmişti.

''DAHA FAZLASINI YAPABİLİRDİM''

Ancak 38 yaşındaki Zidan, Mısır'da yayın yapan AlNahar kanalına verdiği demeçte, sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurguladı:

"Salah'tan daha iyi olduğumu söylemedim. Klopp bana aynı kararlılığa sahip olsaydım, daha fazlasını yapabileceğimi söyledi. Çok daha fazlasını yapabilirdim. Sahada daha tutarlı ve iyi bir konsantrasyona sahip olabilseydim, belki de Salah'tan daha fazlasını başarabilirdim. Geçirdiğim ameliyatlar beni çok etkiledi."