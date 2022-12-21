Morutan'a Serie A ekibi talip oldu

Kiralık gittiği İtalya Serie B ekibi Pisa’da sergilediği performansla dikkatleri çeken Olimpiu Morutan, Torino'nun radarına girdi.

FCSB’den 3 yıla yayılmış ödeme planı doğrultusunda 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, Galatasaray forması altında beklentileri karşılayamadı.

Yeni sezon öncesi kadroda yer bulamayan Morutan’ın yeni adresi, İtalya Serie B ekiplerinden Pisa oldu.

Sarı-kırmızılılar, yapılan anlaşma kapsamında Morutan’ı 150 bin euroya İtalyan ekibine kiraladı.

5.5 milyon euroluk opsiyon

31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkının kullanılması halinde Pisa’nın, 5.5 milyon euro karşılığında Morutan’ı kadroya katabileceği belirtildi

Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa’nın İtalya Serie A’ya çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.5 milyon euro karşılığında transferin gerçekleşeceği belirtildi.

4 gol 7 asist yaptı

Olimpiu Morutan, Pisa forması altında Serie B’de çıktığı 16 maçta dikkatleri çekmeyi başardı. 23 yaşındaki oyuncu; şu ana kadar 4 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

Pisa, şu anda ligde 5. sırada yer alıyor. Play-Off potasında bulunan İtalyan ekibinin, sezon sonuna kadar Serie A mücadelesinin içinde olması bekleniyor.

Torino kancayı attı

Morutan’ın Pisa forması altında sergilediği performans, Serie A’dan Torino’nun da ilgisini çekmiş durumda. Düşük maliyetli, maksimum verim alınabilecek isimler adına gözünü Serie B’ye çeviren Torino, Morutan’ı öncelikli hedef olarak belirledi.

Tuttosport’un haberine göre Torino, Pisa forması giyen Idrissa Toure ile de ilgileniyor. Toure, geçtiğimiz yaz Juventus’tan Pisa’ya transfer olmuştu.

Fakat Torino’nun Pisa’dan bir diğer öncelikli hedefi de Olimpiu Morutan… Toure ve Morutan ikilisini kadroya katmak isteyen Torino, Morutan’ın Galatasaray’dan kiralık olma durumunu çözüme kavuşturmak istiyor.