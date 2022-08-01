Mostafa Mohamed, uyum sorunu yüzünden ailesini çağırdı

L’Equipe’e göre golcü oyuncunun Nantes ile uyum sorunu yaşadığı ve ailesini Fransa'ya getirme kararı aldığını duyurdu.

Galatasaray'ın 4 milyon dolar karşılığında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, Fransa Ligi'nin köklü ekiplerinden Nantes'ın yolunu tutmuştu.

Ligue 1 ekibi, Mısırlı golcü için sarı-kırmızılı kulüp ile 250 bin euro kiralama, 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu ile anlaşmaya varmıştı.

Mostafa Mohamed'in yeni takımı Nantes, Fransa Süper Kupası'nda Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. Dünyaca ünlü yıldızları kadrosunda barındıran Paris ekibi, maçtan 4-0 galip ayrılarak kupayı 11. kez müzesine götürdü. Maça yedek başlayan Mostafa Mohamed, 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Yine ailesini yanına istedi

Mostafa Mohamed, Galatasaray forması giyerken doğum yapan eşini, bebeğini ve annesini de İstanbul'a getirmişti.

L’Equipe, Mısırlı forvetin Nantes ile uyum sorunu yaşadığı ve ailesini bir kez daha yanına alıp Fransa'ya getirme kararı aldığını yazdı.

Nantes teknik direktörü 'hazır değil' demişti

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare "4 Temmuz'da hazırlıklara başladık ve buraya gelmeden önce Galatasaray ile iki maç yapmıştım. Ben hazırım." diyen Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed için, "Diğer oyunculara göre biraz geride, hazır değil." yorumlarında bulunmuştu.