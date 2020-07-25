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    Mourinho: Son 5 maçın şampiyonu biziz

    Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının bu sezonki performansını esprili bir dille yorumladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 16:05
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    Mourinho: Son 5 maçın şampiyonu biziz

    Tottenham'da Teknik Direktör Jose Mourinho, takımının bu sezonki performansını değerlendirdi. Son maçlardaki başarılarından bahseden Mourinho, takımını esprili bir dille yorumladı.

    "MADALYA VEREBİLİRSİNİZ"

    Mourinho yaptığı açıklamada; "Ben göreve geldiğimde Tottenham, 14. sıradaydı ve Arsenal'in 3 puan gerisindeydi. Ben geldikten sonraki puan sıralamasında 4. sıradayız. Premier Lig'de 4. sıranın kötü olduğunu düşünüyorsanız, o sizin fikriniz. Son 5 maça baktığınızda 13 puan topladık. Bunun için bana madalya verebilirsiniz." dedi.

    Tottenham, son maçlar öncesinde Premier Lig'de 58 puanla 7. sırada yer alıyor.

    Mourinho: Son 5 maçın şampiyonu biziz #1

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