Mourinho: Son 5 maçın şampiyonu biziz

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının bu sezonki performansını esprili bir dille yorumladı.

Tottenham'da Teknik Direktör Jose Mourinho, takımının bu sezonki performansını değerlendirdi. Son maçlardaki başarılarından bahseden Mourinho, takımını esprili bir dille yorumladı.

"MADALYA VEREBİLİRSİNİZ"

Mourinho yaptığı açıklamada; "Ben göreve geldiğimde Tottenham, 14. sıradaydı ve Arsenal'in 3 puan gerisindeydi. Ben geldikten sonraki puan sıralamasında 4. sıradayız. Premier Lig'de 4. sıranın kötü olduğunu düşünüyorsanız, o sizin fikriniz. Son 5 maça baktığınızda 13 puan topladık. Bunun için bana madalya verebilirsiniz." dedi.

Tottenham, son maçlar öncesinde Premier Lig'de 58 puanla 7. sırada yer alıyor.