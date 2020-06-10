Muhammed bin Selman'a ABD'den rakip çıktı

İngiliz ekibi Newcastle United'ı satın almak için kulüp sahibi Mike Ashley ile anlaşan Suudi Prens Veliahtı Muhammed bin Selman'a, ABD'li televizyoncu Henry Mauriss rakip oldu.

Suudi Arabistan Prens Veliahtı Muhammed bin Selman, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak adına girişimlerde bulunmuş ve İngiliz ekibinin sahibi Mike Ashley ile 300 milyon sterlin karşılığında el sıkışmıştı.

Ancak anlaşmanın ardından aylar geçmesine rağmen kulübün satışı resmiyet kazanmamıştı. Bu durumun arkasında yatan sebep ise ortaya çıktı...





RAKİP ABD'DEN

İngiltere'de yayın yapan The Telegraph'ın haberine göre; Muhammed bin Selman'a ABD'den çok ciddi bir rakip çıktı.

Haberde; iş adamı Henry Mauriss, Newcastle United'ı satın almak için resmi görüşmelere başladığı ifade edildi.

Öte yandan söz konusu haberde, Clear TV Media'nın CEO'su Mauriss'in fonları olduğu ve anlaşmayı tamamlamak için 'hızlı ve kararlı bir şekilde' hareket etmeye hazır olduğu da belirtildi.







