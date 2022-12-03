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    Murat Yakın: Portekiz'i de yenebiliriz

    İsviçre teknik direktörü Murat Yakın, Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 03.12.2022 - 09:25
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    Murat Yakın: Portekiz'i de yenebiliriz

    İsviçre teknik direktörü Murat Yakın, son 16'ya yükseldikleri Sırbistan galibiyetini değerlendirdi.

    Yakın rakiplerini daha farklı skorla yenebileceklerini ancak turu geçtikleri için duydukları mutluluğu anlatarak, "Daha çok gol atabilirdik ama önemli olan son 16'ya kalmamız oldu. Tüm oyuncularımı tebrik ederim. Portekiz karşısında da şansımız devam ediyor olacak. Tarih yazmak istiyoruz, eğer oyunun içine doğru girebilirsek ve taktiklerimiz işe yararsa herşey mümkün." diye konuştu.

    Murat Yakın: Portekiz i de yenebiliriz #1

    "Duygular olamdan bu oyunu oynamanın imkanı yok"

    Maçta yaşanan gerginliklerle ilgili de konuşan Yakın, "Futbolda buna benzer çok fazla olay olduğunu düşünüyorum. Bu tür maçlarda tüm duygular oyuna dahil olabiliyor. Duygular olmadan bu oyunu oynamamızın imkanı yok." diyerek açıklamalarını tamamladı.

    Murat Yakın: Portekiz i de yenebiliriz #2


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