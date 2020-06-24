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- Musacchio dört ay sahalardan uzak kalacak
Musacchio dört ay sahalardan uzak kalacak
Milan'ın Arjantinli stoperi Musacchio'nun, geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeceği açıklandı.
- AA
- 24.06.2020 - 12:51
Milan'ın savunma oyuncusu Mateo Musacchio, sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; sol ayak bileğinden ameliyat edilen Arjantinli milli futbolcunun sağlığına kavuşması 4 ay sürecek.
29 yaşındaki Musacchio, bu sezon Milan formasıyla 18 maça çıkmıştı.