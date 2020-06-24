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    Musacchio dört ay sahalardan uzak kalacak

    Milan'ın Arjantinli stoperi Musacchio'nun, geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeceği açıklandı.
    • AA
    • 24.06.2020 - 12:51
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    Musacchio dört ay sahalardan uzak kalacak #1

    Milan'ın savunma oyuncusu Mateo Musacchio, sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacak.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre; sol ayak bileğinden ameliyat edilen Arjantinli milli futbolcunun sağlığına kavuşması 4 ay sürecek.

    29 yaşındaki Musacchio, bu sezon Milan formasıyla 18 maça çıkmıştı.

    Musacchio dört ay sahalardan uzak kalacak #2

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