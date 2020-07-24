Naci Ünüvar, 3 yıl daha Ajax'ta

Hollanda ekiplerinden Ajax, 17 yaşındaki Naci Ünüvar'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Dünya futbolunun önemli takımlarından Ajax, genç futbolculara verdiği değerle biliniyor.

Ajax kulübü sosyal medya hesabından "Bunu bekliyordun değil mi?" ifadelerini kullanarak Naci Ünüvar'la yapılan yeni anlaşmayı duyurdu.

OCAK AYINDA TARİHE GEÇMİŞTİ

Ocak ayında KNVB Kupası'nda Ajax'ın Spakenburg'u 7-0 yendiği maçta ilk profesyonel maçına çıkan Ünüvar, bu maçın 86. dakikasında attığı golle Ajax tarihinin en genç ikinci golcüsü olmuştu. Yetenekli futbolcu, aynı zamanda Hollanda ekibiyle A takımda forma şansı bulan en genç ikinci oyuncu olarak da kayıtlara geçmişti.