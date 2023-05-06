Napoli taraftarından dikkat çeken hamle: Stat çimi satışa konuldu 33 yıl sonra tarihi bir zaferle Serie A'da şampiyon olan Napoli'de taraftarlar da büyük bir coşku yaşadı. Bazı uyanık futbolseverler ise şampiyonluk kutlamalarında söktüğü stat çimini açık artırmaya koydu.

Avrupa’nın önde gelen liglerinde şampiyon olan takımlar, her yıl belli bir ilgiyi üzerlerine çeker. Ancak muhtemelen bunlardan çok azı, İtalya’da, önceki gece şampiyonluğunu ilan eden Napoli kadar büyük bir yankı yarattı.

Dünya futbolunun nevi şahsına münhasır kulüplerinden Napoli, önceki gece Udinese ile deplasmanda berabere kalarak Serie A’da bitime beş hafta kala ipi göğüslemeyi garantilediğinde, ülkede büyük kutlamalar baş gösterdi. 33 yıl aranın ardından gelen zafer tüm dünyanın dikkatini çekti.

Sökülen stat çimi satışa konuldu

Napoli taraftarları da şampiyonluğu doyasıya kutlarken şampiyonluk sevincinin yaşandığı Maradona Stadı'nda bazı taraftarlar stat zeminini söktü.

Birçok kişi bunu hatıra amaçlı aldıklarını düşünürken, ticari zekaya sahip taraftarlar online satış sitesinde ilan açarak bu zemini açık artırmaya koydu.

100 euro başlangıç fiyatıyla başlayan online müzayede de fiyat 700 euroya kadar yükseldi.

Futbolseverler ise sosyal medyada "33 yıl sonra şampiyon olunca benim ticari zeka." şeklinde yorumlarda bulundu.