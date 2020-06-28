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    Neuer, şampiyonluk kupasıyla idman yaptı

    Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, antrenmanını şampiyonluk kupasıyla yapmayı tercih etti.
    • DHA
    • 28.06.2020 - 17:53
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    Neuer, şampiyonluk kupasıyla idman yaptı #1

    Bundesliga, dün oynanan 34’üncü hafta maçlarıyla sona erdi.

    Daha önceki haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, şampiyonluk kupasını aldı.

    Münih'e ekibiyle 8’inci şampiyonluğunu yaşayan 34 yaşındaki kaleci Manuel Neuer, bugün şampiyonluk kupasıyla salonda antrenman yaptı.

    Neuer, şampiyonluk kupasıyla idman yaptı - İZLE

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Alman file bekçisi, kupayla yaptığı idmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Neuer’in şampiyonluk coşkusu, kısa süre içinde büyük ses getirdi.

    Alman file bekçisinin antrenman yaptığı sırada, arka planda takım arkadaşlarının gülüşme sesleri de videoya yansıdı.

    Neuer, şampiyonluk kupasıyla idman yaptı #2

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