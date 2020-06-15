Neville: Alisson, Van Dijk'tan daha önemli

Manchester United'ın efsane isimlerinden olan Gary Neville, Liverpool için kaleci Alisson Becker'in önemine vurgu yaptı.

Gary Neville, 30 yıllık Premier Lig şampiyonluk özlemini bitirmeye çok yakın olan Liverpool için hakkında açıklamalarda bulundu.

Eski futbolcu, İngiliz ekibi için Alisson Becker'in önemine dikkat çekti ve Virgil van Dijk'tan daha önemli bir isim olduğunu belirtti.

''LİVERPOOL'U ALİSSON ŞAMPİYON YAPTI''

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Neville şu şekilde konuştu:

"Bence Liverpool'u Alisson Becker şampiyon yaptı. Liverpool'daki eksik parçanın Van Dijk olduğu söylendiği zaman bunun bir sebebinin olduğunu düşünüyordum. Ancak 2-3 yıl öncesine baktığımda Liverpool'un kalecileri konusunda da eleştirilerim vardı."