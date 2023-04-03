Newcastle United, evinde Manchester United'ı devirdi

AA & Ensonhaber
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlar arasındaki mücadelede Newcastle United, Manchester United'ı konuk etti.
Newcastle United, Willock'un 65 ve Wilson'ın 88. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı kazandı.
ManU 3 haftada 1 puan toplayabildi
İki maç eksiği bulunan ekiplerden Newcastle United peş peşe 3. galibiyetini alırken, Manchester United son 3 maçında yalnızca bir puan toplayabildi.
Puanını 50'ye çıkaran Newcastle United, averajla 3. sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Manchester United ise 4. sıraya geriledi.