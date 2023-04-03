Newcastle United, evinde Manchester United'ı devirdi
AA & Ensonhaber

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlar arasındaki mücadelede Newcastle United, Manchester United'ı konuk etti.

Newcastle United, Willock'un 65 ve Wilson'ın 88. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı kazandı.

ManU 3 haftada 1 puan toplayabildi

İki maç eksiği bulunan ekiplerden peş peşe 3. galibiyetini alırken, son 3 maçında yalnızca bir puan toplayabildi.

Puanını 50'ye çıkaran Newcastle United, averajla 3. sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Manchester United ise 4. sıraya geriledi.