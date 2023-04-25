Newcastle United'dan 6 yiyen Tottenham'dan görülmemiş karar: İade edilecek

Premeir Lig ekibi Tottenham, sahasında Newcastle United'a karşı aldığı 6-1'lik ağır yenilgi sonrası flaş bir karar aldı.

İngiliz ekibi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Newcastle maçının bilet ücretlerinin taraftarlara iade edileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takım olarak hüsranınızı, öfkenizi anlıyoruz. O gün yeterince iyi değildik. Böyle durumlarda kelimelerin yetersiz kaldığını biliyoruz ama inanın bize, böyle bir mağlubiyet en çok bize acı verdi. Hem içerde hem de deplasmanda desteğinizi hiç eksiltmediniz. Bu yüzden pazar günü oynanan maçın bilet ücretlerini iade etmek istiyoruz. Bu o gün yaşananları düzeltmeyecek biliyoruz ama perşembe günü oynayacağımız Manchester United'a karşı işleri düzeltmek için her şeyi yapacağız. Birlikte ilerlersek her şeyi başarabiliriz."