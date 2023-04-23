Newcastle United'dan Tottenham'a yarım düzine gol Premier Lig'in 32. haftasında Newcastle United evinde Tottenham'ı 6-1'lik farklı skorla mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta maçında ilk 4'e kalmak için mücadele eden Newcastle United ile Tottenham karşı karşıya geldi.

St. James Park'ta oynanan maç beklenmedik bir skorla sonuçlandı. 7 golün atıldığı bu maçta kazanan 6-1'lik skorla ev sahibi ekip Newcastle United oldu.

Newcastle, 6 golle kazandı

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 9. dakikada Jacob Murphy, 6. dakikada Joelinton, 19 ve 21. dakikalarda Alexander Isak, 67. dakikada ise Callum Wilson kaydetti. Tottenham'ın tek golü Harry Kane'den geldi.

Tottenham, art arda 2. kez kaybetti

Newcastle, Aston Villa mağlubiyeti sonrası ciddi bir moral buldu. Tottenham ise ligde üst üste 2 mağlubiyetini aldı. Alınan bu galibiyetle birlikte Newcastle United, puanını 59 yaptı. Tottenham ise 53 puanda kaldı.

Ligin 33. haftasında Tottenham, Manchester United ile karşılaşacak. Newcastle ise Everton'a konuk olacak.