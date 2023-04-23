Newcastle United'dan Tottenham'a yarım düzine gol

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta maçında ilk 4'e kalmak için mücadele eden Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

St. James Park'ta oynanan maç beklenmedik bir skorla sonuçlandı. 7 golün atıldığı bu maçta kazanan 6-1'lik skorla ev sahibi ekip Newcastle United oldu.

Newcastle, 6 golle kazandı

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 9. dakikada Jacob Murphy, 6. dakikada Joelinton, 19 ve 21. dakikalarda Alexander Isak, 67. dakikada ise Callum Wilson kaydetti. Tottenham'ın tek golü Harry Kane'den geldi.

Newcastle United'tan Tottenham'a yarım düzine gol

Tottenham, art arda 2. kez kaybetti

Newcastle, Aston Villa mağlubiyeti sonrası ciddi bir moral buldu. Tottenham ise ligde üst üste 2 mağlubiyetini aldı. Alınan bu galibiyetle birlikte Newcastle United, puanını 59 yaptı. Tottenham ise 53 puanda kaldı.

Ligin 33. haftasında Tottenham, Manchester United ile karşılaşacak. Newcastle ise Everton'a konuk olacak.

Newcastle United'tan Tottenham'a yarım düzine gol
Newcastle United'tan Tottenham'a yarım düzine gol
Newcastle United'tan Tottenham'a yarım düzine gol