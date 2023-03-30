Neymar, canlı yayında 1 milyon euro kaybetti PSG'nin yıldızı Neymar, online olarak oynadığı pokerde 1 milyon euro kaybettikten sonra ağlıyormuş gibi yaptı ve kahkahalara boğuldu.

Fransa Ligue 1'de Lille karşısında sakatlanarak sezonu kapatan PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, sıra dışı yaşam tarzıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Twitch platformunda açtığı canlı yayınlarda bilgisayar oyunları oynamasıyla bilinen Neymar, bu kez poker alışkanlığını gözler önüne serdi. Pokerde 1 milyon euro kaybetti Poker tutkusuna online olarak devam eden Brezilyalı futbolcu, yayın yaparken katıldığı pokerde 1 saat içinde 1 milyon euro kaybetti. Yıldız oyuncu, böylece yaklaşık 10 günlük ücretini dakikalar içinde harcadı. Önce ağlıyormuş gibi yaptı, sonra güldü Kaybettiği paradan sonra ağlıyormuş ve sinirlenmiş gibi yapan Neymar, ardından kahkaha atmaya başladı. Neymar'ın ilginç tavırları sosyal medyada büyük tepki çekerken, dünya basını da bu olaya geniş yer verdi.