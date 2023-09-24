Neymar ve Jorge Jesus, Suudi Ulusal Günün'de Arap kıyafeti giydi Al Hilal'e transfer olan Neymar ve takımın teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Ulusal Günün'de kameralara Arap kıyafeti giydikleri anlarla poz verdiler.

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AA

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon teknik direktörlük yapan ve bu sezon Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus ve PSG'den Arabistan ekibine transfer olan Neymar'ın verdiği son pozlar sosyal medyada ses getirdi.

Neymar ve Jorge Jesus Arap kıyafetiyle poz verdi

Al Hilal takımı ve teknik ekibi, Suudi Ulusal Günü kutlamalarına geleneksel kıyafetlerini giyerek katıldılar. Neymar ve Jorge Jesus da kutlamalara Arap kıyafeti giyerek ayak uydurdu.

Ronaldo kılıçla görüntü verdi

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo da elinde kılıçla kamera karşısına geçmiş ve geleneksel kıyafetler olan "bişt" ve "kufiyye" ile poz vermişti. Ronaldo'nun görüntüleri sosyal medyaya damga vurmuştu.

Arabistan ekibine astronomik rakamla geldi

Al-Hilal, Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Neymar için Ligue 1 ekibine 80 milyon euro ödedi ve Brezilyalı oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Neymar, Al Hilal'den iki yılda 300 milyon euro kazanacak.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)