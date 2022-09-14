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    Neymar'ın Mbappe rahatsızlığı devam ediyor

    Paris Saint-Germain, Mbappe ile Neymar arasındaki problemleri çözmeye çalışsa da iki yıldız arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.
    • 14.09.2022 - 15:21
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    Neymar'ın Mbappe rahatsızlığı devam ediyor

    Kylian Mbappe'nin PSG ile imzaladığı yeni kontratla beraber takımda bazı imtiyazlara kavuşmasıyla birlikte takımdaki geleceği soru işaretine dönüşen Neymar'ın, takım arkadaşına yönelik hayal kırıklığı hala geçmiş değil.

    GOAL'ün edindiği bilgiye göre Neymar, Kylian Mbappe'nin saha içi ve saha dışındaki hareketlerinden rahatsız durumda. PSG Teknik Direktörü Galtier ise, iki oyuncunun sorunlarını kameralara yansıtmamalarını rica etti.

    Mbappe soyunma odası etkisinden rahatsız oldu

    Habere göre Mbappe, başlangıçta Neymar'ın artan soyunma odası etkisinden rahatsız oldu ve Neymar da Mbappe'nin saha içinde ve dışında defalarca bencil olduğunu hissetti.

    Bu sezon forma giydiği yedi Ligue 1 karşılaşmasında sekiz gol atan Neymar, PSG forması giydiği dönemden bu yana en etkili günlerini yaşarken, ikili şu ana dek teknik direktör Christophe Galtier'in ricası üzerine basın önünde herhangi bir atışma yaşamadı.

    Neymar ın Mbappe rahatsızlığı devam ediyor #1


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