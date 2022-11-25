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    Neymar'ın sağlık durumu

    Brezilya Teknik Direktörü Tite, Sırbistan maçında sakatlanan Neymar hakkında konuştu. Yıldız futbolcunun Dünya Kupası'na devam edebileceği öğrenildi.
    • 25.11.2022 - 11:12
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    Neymar'ın sağlık durumu

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kupanın doğal favorilerinden Brezilya'da sakatlık şoku yaşandı.

    Güney Amerika temsilcisi, G Grubu karşılaşmasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

    İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Richarlison'un 2 golü ile gülen Brezilya, gruba 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldu.

    Neymar ın sağlık durumu #1

    Neymar korkuttu

    Çekişmeli geçen mücadelede Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar herkesi korkuttu. Karşılaşmanın 80'inci dakikasında Neymar ile Sırp oyuncu Dusan Tadic arasında yaşanan ikili mücadele sonrası, Brezilyalı yıldız sakatlanarak yerde kaldı.

    Aldığı sert darbeyle yerde acı içinde kıvranan yıldız futbolcu oyuna devam edemezken yerini Antony'e bıraktı.

    Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen yıldız futbolcunun bileğini halini görenler, turnuvaya devam edip edemeyeceğini merak etmeye başladı.

    Neymar ın sağlık durumu #2

    Tite yüreklere su serpti

    Oyundan çıktıktan sonra şişen bileği nedeniyle sağ ayağının üzerine basmakta zorlandığı görüldü. Sambacı'nın kontrollerden geçeceği açıklanırken turnuvayı kapatıp kapatmadığı ise merak konusu oldu.

    Brezilya Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığı hakkında, "Neymar'ın Dünya Kupası'na devam edeceğinden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    Neymar ın sağlık durumu #3


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