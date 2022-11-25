- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Neymar'ın sağlık durumu
Neymar'ın sağlık durumu
- 25.11.2022 - 11:12
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kupanın doğal favorilerinden Brezilya'da sakatlık şoku yaşandı.
Güney Amerika temsilcisi, G Grubu karşılaşmasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Richarlison'un 2 golü ile gülen Brezilya, gruba 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldu.
Neymar korkuttu
Çekişmeli geçen mücadelede Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar herkesi korkuttu. Karşılaşmanın 80'inci dakikasında Neymar ile Sırp oyuncu Dusan Tadic arasında yaşanan ikili mücadele sonrası, Brezilyalı yıldız sakatlanarak yerde kaldı.
Aldığı sert darbeyle yerde acı içinde kıvranan yıldız futbolcu oyuna devam edemezken yerini Antony'e bıraktı.
Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen yıldız futbolcunun bileğini halini görenler, turnuvaya devam edip edemeyeceğini merak etmeye başladı.
Tite yüreklere su serpti
Oyundan çıktıktan sonra şişen bileği nedeniyle sağ ayağının üzerine basmakta zorlandığı görüldü. Sambacı'nın kontrollerden geçeceği açıklanırken turnuvayı kapatıp kapatmadığı ise merak konusu oldu.
Brezilya Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığı hakkında, "Neymar'ın Dünya Kupası'na devam edeceğinden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.