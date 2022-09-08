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    Nice-Köln maçı, taraftar olayları nedeniyle ertelendi

    UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda oynanması planlanan Nice-Köln maçı, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.
    • 08.09.2022 - 23:36
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    Nice-Köln maçı, taraftar olayları nedeniyle ertelendi

    UEFA, Fransa'nın Nice takımıyla Almanya temsilcisi Köln arasındaki D Grubu mücadelesini iki takım taraftarları arasında tribünlerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle erteledi.

    "Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz"

    AA'nın haberine göre; Köln Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nice ile oynayacağımız maç, tribündeki taraftar grupları arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle ne yazık ki ertelenmiştir. UEFA, güvenlik toplantısı yapıyor. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Nice-Köln maçı, taraftar olayları nedeniyle ertelendi #1

    Nice-Köln maçı, taraftar olayları nedeniyle ertelendi #2


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