Old Firm derbisinde Celtic, Rangers'ı yendi İskoçya Ligi'nin 31. haftasında oynanan Old Firm derbisinde Celtic, evinde Rangers'ı 3-2 mağlup etti.

İskoçya Ligi'nin 31. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Old Firm olarak isimlendirilen derbide Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Celtic oldu.

Celtic, 3 golle galip geldi

Yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri ise 26 ve 62. dakikalarda Furuhashi ve 73. dakikada Filipe attı. Konuk ekip Rangers'ın gollerini ise 45 ve 79. dakikalarda Tavarnier kaydetti.

Rangers 17 maç sonra kaybetti

Bu galibiyetle Celtic, 24 maçlık yenilmezlik serisini korurken, Rangers ise 17 maç sonra yenildi. Celtic karşısında 2 gol atan savunma oyuncusu Tavernier, Rangers formasıyla 100. golünü attı.

Puan farkı 12'ye yükseldi

Bu galibiyetle puanını 88'e yükselten Celtic, ligin bitimine 7 hafta kala ikinci sıradaki Rangers ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı.

Ligin 32. haftasında Rangers, Mirren'i ağırlayacak. Celtic ise Kilmarnock ile deplasmanda karşılaşacak.