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    Oleksandr Zinchenko: Ailem olmasa ben de savaşırdım

    Oleksandr Zinchenko , Gary Lineker ile Ukrayna'daki savaş hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Manchester City'nin yıldızı Rusya'dan işgali durdurmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 10:54
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    Oleksandr Zinchenko: Ailem olmasa ben de savaşırdım

    Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, Gary Lineker'a konuştu.

    Ülkesindeki korkunç duruma rağmen profesyonelce maçlara çıkmaya devam eden 25 yaşındaki futbolcu "Sadece ağlıyorum. Zaten bir hafta oldu pek saymıyorum ama arabayı antrenman sahasından eve doğru sürdüğümde bile hiçbir şey yapmadan ağlayabiliyorum." dedi.

    Oleksandr Zinchenko: Ailem olmasa ben de savaşırdım #1

    "YOK EDİLEN HER ŞEHRİN BİR MİLYON FOTOĞRAFINI GÖSTEREBİLİRİM"

    Savaşa katılmak istediğini ancak ailesinin engel olduğunu belirten Ukraynalı oyuncu, "Dürüst olacağım, kızım, ailem olmasaydı orada olurdum. Her şey kafamda. Doğduğunuz yeri, büyüdüğünüz yeri ve sadece boş bir zemin olduğunu hayal edin. Size ülkemde yok ettikleri her şehrin bir milyon fotoğrafını ve videosunu gösterebilirim." ifadelerini kullandı.

    "VAZGEÇMEYECEĞİZ"

    Ukrayna, işgal başladığından bu yana uluslararası toplumdan büyük destek aldı, Rus şirketleri ve bireyleri dünya çapında yaptırımlarla ağır darbe aldı.

    Zinchenko, vatandaşlarının Rusya'yı püskürtmek için verilen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini yineledi.

    Oleksandr Zinchenko: Ailem olmasa ben de savaşırdım #2


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