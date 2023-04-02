Ollie Watkins, Aston Villa tarihine geçti Ollie Watkins, Chelsea karşısında kaydettiği golle Aston Villa tarihinde Premier Lig'de üst üste 5 maçta gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de Chelsea'nin ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Aston Villa oldu. Böylelikle Chelsea'nin kötü gidişatı devam etti.

Aston Villa'nın galibiyet gollerini John McGinn ve Ollie Watkins kaydederken İngiliz futbolcu, kulüp tarihine geçti.

Üst üste 5 maçta gol atan ilk isim

Chelsea karşısında kaydettiği golle Ollie Watkins, Premier lig'de Aston Villa formasıyla üst üste 5 maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

Öte yandan İngiliz oyuncu, Harry Kane ve Mohamed Salah'ın ardından son 3 Premier Lig sezonunda da çift haneleri yakalayan ilk oyuncu oldu. Watkins bugün kaydettiği golle 10 gole ulaştı.