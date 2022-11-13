Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
316.730
-1.61%
BTXN Coin
6.16
-6.80%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Orkun Kökçü, Feyenoord tarihine geçti

    Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Excelsior karşılaşması ile 100. lig maçına çıktı ve golünü atarak tarihe geçti.
    • 13.11.2022 - 21:17
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 21:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Orkun Kökçü, Feyenoord tarihine geçti

    Hollanda Eredivisie'nin 14. haftasında Feyenoord ile Excelsior karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan maçı ev sahibi ekip Feyenoord, 5-1'lik skorla kazandı.

    Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 50. dakikalarda Sebastian Szymanski, 20 ve 66. dakikalarda milli futbolcumuz Orkun Kökçü ve 78. dakikada Patrik Walemark kaydetti.

    Excelsior'un tek golü 4. dakikada Kenzo Goudmijn'den geldi.

    Feyenoord, Dünya Kupası arasına lider girdi

    Feyenoord, bu galibiyetle birlikte puanını 33'e yükseltti ve Dünya Kupası arasına lider girdi. Excelsior ise 13 puanda kaldı.

    Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord, aradan sonra Utrecht deplasmanına gidecek. Excelsior ise Groningen'i ağırlayacak.

    Orkun Kökçü, Feyenoord tarihine geçti #1

    100. lig maçında gol atan en genç oyuncu oldu

    Feyenoord'da ikinci golü frikikten kaydeden Orkun Kökçü, 100. lig karşılaşmasına çıktı. Milli futbolcu, Feyenoord formasıyla 100. lig maçına çıkıp gol atan en genç oyuncu oldu ve tarihe geçti.

    Orkun Kökçü, Feyenoord tarihine geçti #2

    Feyenoord ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor

    21 yaşındaki orta saha oyuncusu Hollanda ekibi ile çıktığı 100 lig karşılaşmasında 21 gol ve 21 asist kaydetti.

    Toplamda ise 148 maçta görev alan oyuncu 28 gol ve 24 asist ile oynadı. Orkun Kökçü'nün Feyenoord ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.


    Villadan uyuşturucu serası çıktı
    3. Sayfa

    Villadan uyuşturucu serası çıktı

    Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi
    Futbol

    Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir