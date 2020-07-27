Oscar, Çin Milli Takımı'nda forma giymek istiyor

Bir dönem Chelsea'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Oscar, Çin Milli Takım formasını giyebileceğini duyurdu.

2017 yılında Chelsea'dan Çin takımı Shanghai SIPG'ye transfer olan Oscar, bir süredir Brezilya Milli Takımı'nın formasını giymiyor.

2016'DAN BERİ ÇAĞRILMIYOR

En son 2016 yılında ülkesinin formasını sırtına geçiren 28 yaşındaki orta saha, o günden beri kadroya çağrılmadı.

Oscar yaptığı açıklamada; "Şu anda Çin'de oynadığım için Brezilya Milli Takımı'na çağrılmam zor ama Çin'de herkes ne kadar iyi oynadığımı görüyor." dedi.

"ÇİN'İN ORTA SAHAYA İHTİYACI VAR"

Brezilyalı futbolcu, milli takım forması için; "Çin'in an itibariyle iyi bir orta sahaya ihtiyacı var. Bence bu konuda yardımcı olabilirim. Çin'i seviyorum." ifadelerini kullandı.

Oscar, 2017 yılında Çin takımı Shanghai SIPG'ye 60 milyon euro karşılığında transfer oldu. Brezilyalı futbolcu kulübünden senelik 27.5 milyon euro net kazanca sahip durumda.