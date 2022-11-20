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Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı

Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı

Dünya'nın en prestijli okullarından biri olan Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmada Dünya Kupası'nı Brezilya'nın kazanacağı öngörüldü.