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    Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı

    Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı

    Dünya'nın en prestijli okullarından biri olan Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmada Dünya Kupası'nı Brezilya'nın kazanacağı öngörüldü.
    • 20.11.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 11:42
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    2022 Katar Dünya Kupası'na artık sayılı saatler kalmışken İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi, kupayı kimin kazanacağına dair ihtimalleri sıralayan bir çalışma gerçekleştirdi.

    Üniversitenin matematik bölümünde çalışmalarını sürdüren Joshua Bill, grup aşamalarında 1 milyon, eleme turlarında ise 100 bin kez yapılan denemelerin sonunda turnuvayı Brezilya'nın kazanmasının beklendiğini belirtti.

    Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı #1

    Brezilya, Belçika'dan kupayı alacak

    Joshua Bill'in çalışmasında Brezilya'nın finalde Belçika'yı yeneceği öngörülürken, sambacıların yarı finalde Arjantin'i geçeceği belirtildi. Diğer finalist Belçika'nın ise çeyrek finalde Portekiz'i, yarı finalde ise Fransa'yı eleyeceği tahmin edildi.

    İşte Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre Dünya Kupası'nda ortaya çıkması tahmin edilen görünüm:

    Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı #2

    Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı #3


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