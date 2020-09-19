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    Ozan Kabak'ın çaresiz kaldığı anlar

    Ozan Kabak'ın çaresiz kaldığı anlar

    Bayern Münih'in Schalke 04'ü 8-0 mağlup ettiği maçta 90 dakika sahada kalan Ozan Kabak, Alman ekibinin forvetlerini durduramadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 11:39
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    Bundesliga'nın 1. haftasında son şampiyon Bayern Münih, sahasında Schalke 04'ü konuk etti.

    Gnabry (3), Lewandowski (P), Sane (2), Müller ve Musiala'nın golleriyle rakibini 8-0 mağlup eden Alman devinde Lewandowski yaptığı müthiş asistle ön plana çıktı.

    LEWA'DAN RABONA

    Ceza sahası içinde Ozan Kabak'tan sıyrılan Polonyalı golcü, rabona vuruşuyla 6. golün asistini yapmış oldu.

    Ozan Kabak ın çaresiz kaldığı anlar #1

    Maç boyunca Bayern Münihli futbolcuları durdurmakta güçlük çeken milli futbolcumuz, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

    Ozan Kabak ın çaresiz kaldığı anlar #2

    Ozan Kabak ın çaresiz kaldığı anlar #3

    Ozan Kabak ın çaresiz kaldığı anlar #4

    Ozan Kabak ın çaresiz kaldığı anlar #5

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