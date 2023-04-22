Ozan Tufan'ın golüyle Hull City, Watford'u mağlup etti Championship'in 44. haftasında Hull City, Watford'u Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Hull, 2 hafta aranın ardından galip geldi.

İngiltere Championship'te 44. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Watford karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull City 1-0 kazandı. Galibiyet golü Ozan'dan Hull'a galibiyeti getiren golü ise penaltıdan milli futbolcu Ozan Tufan kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu, 25. dakikada maçın tek golünü attı. 2 hafta aradan sonra kazanan Hull City, puanını 56'ya yükseltti. Watford ise üst üste ikinci kez kaybederek 59 puanda kaldı. Hull City, 45. haftada Swansea City'i konuk edecek. Watford, Sunderland ile deplasmanda karşılaşacak.