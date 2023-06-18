Pablo Ruiz kendi yarı sahasından gol attı MLS takımlarından Real Salt Like forması giyen Pablo Ruiz, DC United kalesine harika bir gol attı.

Amerikan Futbol Ligi MLS'te efsane futbolcu Wayne Rooney'nin çalıştırdığı DC United'la, Pablo Andres Mastroeni'nin ekibi Real Salt Like karşı karşıya geldi. Bu mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Salt Like oldu.

Batı Konferans'ında yer alan Real Salt Like'ın galibiyet gollerini 41. dakikada Ruiz ve 51. dakikada Musovski kaydetti. Dc United'ın tek golü ise Durkin'den geldi.

Pablo Ruiz, harika bir gol attı

Bu lig mücadelesinde ise atılan bir gol görenleri adeta kendine hayran bıraktı. Maçın ilk yarısının son dakikalarında sahneye çıkan Real Salt Like forması giyen Pablo Ruiz harika bir gole imza attı.

24 yaşındaki futbolcu, kendi yarı sahasından yaptığı harika vuruşla DC United kalecisi Tyler Miller'ı avlamayı başardı. Arjantinli orta sahanın attığı bu gol sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.