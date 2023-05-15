Paul Pogba sezonu kapattı Sezon başında transfer edilen Paul Pogba, Cremonese maçında sakatlandı. Yıldız futbolcu sezon bitene kadar forma giyemeyecek.

Juventus, 2-0 kazandığı maçtan buruk sevinçle ayrıldı. Yıldız oyuncu Paul Pogba maçın 24. dakikasında sakatlık sebebiyle oyundan çıktı.

Sezon başında büyük umutlarla Manchester United'dan bonservissiz şekilde Juventus'a katılan Fransız yıldızın, sakatlıklar peşini bırakmıyor.

Manchester United'dan sezon başında sakat olarak gelen Pogba, uzun bir sürenin ardından ilk 11'de başladığı ilk maçta yeniden sakatlanarak sezonu kapattı.

Sadece 161 dakika oynayabildi

Juventus'a geldiğinden beri tam formuna kavuşamayan Pogba, bu sezon sadece 161 dakika süre alarak sezonu bitiriyor.