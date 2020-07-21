Paul Scholes, De Gea'ya sahip çıktı

Paul Scholes, De Gea'ya sahip çıktı

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Manchester United'ın eski yıldız futbolcusu Paul Scholes, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci David De Gea'yı savundu.

De Gea, takımının Chelsea'ye 3-1 mağlup olduğu Federasyon Kupası yarı final maçından sonra, yediği goller sebebiyle İngiliz taraftarların ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

''M. UNİTED ONSUZ İLK 10'A GİREMEZDİ''

Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Paul Scholes, "Evet, kötü zamanlar geçiriyor olabilir ama Manchester United son 6 sezondur onsuz ilk 10'a bile giremezdi." ifadelerini kullandı.

Manchester'ın efsane futbolcusu, İspanyol kalecinin yakın zamanda eski formuna kavuşacağını sözlerine ekledi.