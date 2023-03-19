Pedri, El Clasico'yu kaçıracak

İspanya LaLiga'nın 26. haftası dev bir maça sahne olacak. El Clasico mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Katalan ekibinin ev sahipliğinde Camp Nou'da oynanacak karşılaşma öncesinde Barcelona'ya kötü bir haber geldi. Takımın genç yıldızı Pedri'nin karşılaşmada oynayamayacağı öğrenildi.
Antrenmanı bitiremedi
Sakatlığı nedeniyle 17 Şubat'tan beri forma giyemeyen Pedri, son idmanda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle El Clasico'yu kaçıracak.
Sport'un haberine göre; son idmanda rahatsızlık yaşayan genç yıldız, antrenmanı tamamlayamadı.
İki ekip zirve yarışında
LaLiga'da Barcelona, 65 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. Real Madrid ise ezeli rakibinin 9 puan gerisinde 56 puanla 2. sırada yer alıyor.