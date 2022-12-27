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    Pele sevenleriyle vedalaşmaya başladı

    Pele sevenleriyle vedalaşmaya başladı

    Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin durumunun her geçen kötüleştiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 08:57
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    Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde tedavisine devam edilen ve kızları Flavia ile Kely Nascimento'nun refakat ettiği 82 yaşındaki Pele'yi, Brezilya Serie B takımlarından Londrina'yı çalıştıran oğlu Edinho da Noel'i birlikte kutlamak amacıyla ziyaret etti.

    Sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaşan Edinho, "Babam... Bütün direncim senin olsun." ifadelerini kullandı.

    Kely Nascimento ise hastanede kardeşleriyle fotoğrafını paylaşarak, Pele hayranlarının Noel'ini kutladı.

    Durumu kötüleşti

    Hastaneden hafta içi yapılan son açıklamada, kanseri ilerleme gösteren ve sağlık durumu kötüye giden Pele'nin, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

    Veda ziyaretleri

    Pele, durumunun geri dönülmez bir hal aldığının farkında ve kendisini ziyarete gelen herkes ile vedalaşıyor.

    Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliği taşıyor.

    Pele


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