Pep Guardiola futbol tarihine geçti Pep Guardiola, 3 büyük ligin 3 farklı takımında üst üste 3 şampiyonluk kazanan ilk teknik direktör oldu.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Nottingham Forest ile Arsenal, City Ground karşı karşıya geldi. Ev sahibi, mücadelenin 19. dakikasında Taiwo Awoniyi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçta başka gol olmazken, maç eksiği olan Manchester City, bu sonuçla iki maç eksiğine rağmen Premier Lig'de şampiyonluğu garantiledi. Maviler ayrıca üst üste 3 toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Barcelona ve Bayern Münih'te de aynı başarıyı yakaladı

Teknik direktörlük kariyerine Barcelona'da başlayan Guardiola, 2009'dan 2011'e kadar üst üste 3 sene La Liga'yı kazandı.

52 yaşındaki teknik direktör, Bayern Münih döneminde de 2014 ve 2016 yılları arasında üst üste 3 kez Bundesliga şampiyonluğu kazandı.

14 sezonda 11 şampiyonluk yaşadı

Son olarak City'nin başında bir kez daha aynı başarıyı tekrarlayan Guardiola, 3 büyük ligde 3 farklı takımla üst üste 3 şampiyonluk kazanan ilk teknik direktör oldu.

Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerindeki 14 sezonun 11'inde lig şampiyonluğu yaşadı.