Pep Guardiola: Haaland daha çok Ronaldo gibi, Messi daha eksiksiz Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, takımın Norveçli yıldızı Erling Haaland ile ilgili, "Gol atma konusunda Haaland, Cristiano Ronaldo'ya benziyor ancak Lionel Messi daha eksiksiz bir oyuncu" dedi.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, St. Mary's Stadyumu'nda oynanan mücadelede Southampton'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Bu mücadelede ise sakatlıktan geri dönen Erling Haaland, attığı 2 golle dikkatleri çekmeyi başardı. Haaland, bu maçtaki golleriyle birlikte ligde 27 maçta 30 gole ulaştı. Norveçli golcü, bu gol sayısına en az maçta ulaşan futbolcu olarak rekor kırdı.

"Lionel Messi daha eksiksiz bir oyuncu"

Daily Mail'in haberine göre, karşılaşmanın sonunda ise Manchester City'nin başarılı çalıştırıcısı Pep Guardiola, oyuncusu Erling Haaland, hakkında şunları söyledi:

"Gol atma konusunda Haaland, Cristiano Ronaldo'ya benziyor ancak Lionel Messi daha eksiksiz bir oyuncu. Haaland ve Ronaldo birer gol makinesiyken, Messi her pozisyonda oynayabilir."

Haaland'ın Messi ve Ronaldo seviyesine yakın olduğunu belirtti

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte inanılmaz bir 20 yıl yaşadıklarını belirten Pep, Haaland'ın da o seviyelere çok yakın olduğunu belirtirken tam potansiyeline 1-2 sene içerisinde ulaşacağını söyledi.