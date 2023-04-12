Pep Guardiola: Napoli hakkında konuşunca Spaletti kızıyor

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz ay Napoli hakkında "Avrupa'nın en iyi takımı" demişti.
Bunun üzerine Serie A ekibinin teknik direktörü Luciano Spalletti şöyle demişti:
"Bu yorum bana bir şey hissettirmiyor. Üzerimizde baskı kurmak istiyor. Ben bu oyunu biliyorum. Napoli, Manchester City'nin önüne konulamaz. Biz 9 milyon harcarken; onlar 900 milyon harcıyorsa bunun bir sebebi olmalı."
"Çok hassas"
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, son yorumunda bu konunun farkında olarak konuştu.
"Napoli mi? Onlar hakkında konuşmak istemiyorum. Konuşunca teknik direktörleri bana kızıyor. O çok hassas."