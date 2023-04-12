Pep Guardiola: Napoli hakkında konuşunca Spaletti kızıyor

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz ay Napoli hakkında "Avrupa'nın en iyi takımı" demişti.

Bunun üzerine Serie A ekibinin teknik direktörü Luciano Spalletti şöyle demişti:

"Bu yorum bana bir şey hissettirmiyor. Üzerimizde baskı kurmak istiyor. Ben bu oyunu biliyorum. Napoli, Manchester City'nin önüne konulamaz. Biz 9 milyon harcarken; onlar 900 milyon harcıyorsa bunun bir sebebi olmalı."