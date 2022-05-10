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    Pep Guardiola'dan Haaland sözleri

    Manchester City Menajeri Pep Guardiola, transferi gündemde olan yıldız golcü Erling Haaland ile ilgili açıklamalarda bulundu.
    • 10.05.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 18:11
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    Pep Guardiola'dan Haaland sözleri

    Manchester City Menajeri Pep Guardiola, transferi artık sona yaklaşan Erling Haaland ile ilgili soruya cevap verdi.

    İspanyol menajer, ”Sizlere Haaland ile ilgili bir şey söylemeliyim ama Dortmund ve Manchester City yöneticileri transfer tamamen bitmeden önce bir şey söylememem gerektiğini ilettiler. Bu nedenle üzgünüm.” açıklamasını yaptı.

    Pep Guardiola dan Haaland sözleri #1

    "Gol problemini tek bir forvet çözemez"

    Haaland ile ilgili soruları isim vermeden cevaplayan Guardiola, “Kadromuzda bir 9 numaramız var, Gabriel Jesus. Akademiden gelen yeni oyuncularımızda olacak.Yeni bir transfer de olacak. Ancak,sahip olduğumuz gol problemini tek bir forvetin gelip çözmesini bekleyemeyiz.” ifadelerini kullandı.

    Pep Guardiola dan Haaland sözleri #2

    Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı - HABERİ

    Pep Guardiola dan Haaland sözleri #3


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