Pepe, Porto ile sözleşme uzatıyor

Pepe, Porto ile sözleşme uzatıyor

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Beşiktaş'ın eski stoperi Pepe, Portekiz takımı Porto ile sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Uzun yıllar Real Madrid'de top koşturan Portekizli savunmacı ilerlemiş yaşına rağmen bu sezon 35 resmi maça çıkarak takımına liderlik yaptı.

37 yaşındaki stoper, Porto ile bir yıllık sözleşmeye imza atacak. Bu sezon 35 resmi maça çıkan Pepe, Porto defansında takım arkadaşlarına liderlik yapıyor.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyeri boyunca 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Pepe, kariyerini Porto'da tamamlamayı planlıyor. Porto ile Portekiz Ligi şampiyonluğunu kazanan Pepe, takımının 2017-2018 sezonu ardından yeniden şampiyon olmasında önemli rol oynadı.

2017/2018 sezonunda Beşiktaş forması giyen Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'nun da olduğu grupta yenilgisiz lider olarak üst tura çıkan takımda defansın lideriydi.