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Pique, Barcelona için 30 milyon eurodan vazgeçti

Pique, Barcelona için 30 milyon eurodan vazgeçti

Ani bir kararla futbolu bırakan Gerard Pique, kendisine 30 milyon euro civarında borçlu olan Barcelona'ya giderayak büyük bir kıyak geçecek.