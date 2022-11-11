Pique, Florentino Perez'i destekledi

Geçtiğimiz günlerde futbol kariyerine nokta koyan İspanyol savunmacı Gerard Pique, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i destekleyerek maçların daha kısa sürmesi gerektiğini söyledi.

35 yaşında futbol hayatını sonlandıran Barcelona'nın İspanyol stoperi Gerard Pique, kariyerini noktaladıktan sonra futbola dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Florentino Perez'in genç nesli futbola çekmek için sunduğu fikirlere katılıyorum"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, "Maçlar daha kısa sürmeli" şeklindeki önerisi hakkında konuşan Pique, "Süper Lig fikrinin sunum biçimi berbattı. Ancak Süper Lig fikrine katılmasam da Florentino Perez'in genç nesli futbola çekmek için sunduğu fikirlere katılıyorum.

Bence de maçların süresini kısaltarak futbolu daha kısa hale getirebiliriz. 90 dakika biraz uzun bir süre." dedi.

Son maçında kırmızı kart görmüştü

Futbol yaşantısına 35 yaşında nokta koyan Gerard Pique, son resmi maçı olan Osasuna deplasmanında yedek soyunmasına rağmen devre arasında kırmızı kart görmüştü.