Pogba'dan sonra Lingard'la da yollar ayrılıyor

Pogba'dan sonra Lingard'la da yollar ayrılıyor

Manchester United, Paul Pogba'nın ardından Jesse Lingard'ın da takımdan ayrılacağını açıkladı.

Teknik direktörlüğe Hollandalı Erik ten Hag'ı getiren Manchester United, yeni sezon öncesi yapılanmaya devam ediyor.

Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek Paul Pogba'nın bonservissiz ayrılacağını açıklayan Manchester United, Jesse Lingard'la da yolların ayrılacağını duyurdu.

Sözleşme yenilenmeyecek

İngiliz ekibi, oyuncunun sözleşmesinin bitiminin ardından 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenilenmeyeceğini ve kulüpten ayrılacacağını açıkladı.

Manchester United alt yapısından yetişen Jesse Lingard, 2001'de Manchester United 9 yaş altı takımına katıldı. Çeşitli ikinci lig ekiplerinin formasını giyen Lingard, Louis van Gaal'ın teknik direktörlüğünde 2014'te A Takım formasını giydi.

Bir sonraki sezon takımın ideal oyuncularından biri haline gelen Lingard, çıktığı 40 maçta altı gol attı. Lingard, Wembley'de Crystal Palace karşısında geri düştükleri maçın uzatmalarında kaydettiği golle Federasyon Kupası'nı takımına kazandırmayı başarmıştı.

8 yaşında kulübün kapısından içeri giren Lingard, 21 yıl sonra kulüpten ayrılırken; Kırmızılar'la 232, İngiltere Milli Takımı'yla da 32 maça çıktı.