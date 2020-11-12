Portekiz, Andorra'ya 7 attı

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı zorlu Fransa ve Hırvatistan maçı öncesinde Andorra ile hazırlık maçına çıktı. Portekiz, karşılaşmayı 7-0 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde önce sahasında Fransa ile karşılaşacak daha sonra da Hırvatistan'a konuk olacak Portekiz, sahasında Andorra ile karşı karşıya geldi.

RONALDO YİNE ATTI

Benfica'nın Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma, Fernando Santos'un öğrencilerinin 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren goller Pedro Lomba Neto, Paulinho (2), Renato Sanches, Emili Garcia, Cristiano Ronaldo ve Joao Felix'ten geldi.

Portekiz 14 Kasım akşamı Fransa'yı ağırlayacak, 17 Kasım'da da zorlu Hırvatistan deplasmanında boy gösterecek.