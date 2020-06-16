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- Premier Lig'de 100 gün sonra perde açılıyor
Premier Lig'de 100 gün sonra perde açılıyor
- AA
- 16.06.2020 - 15:51
Dünyanın en önemli futbol liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig'de heyecan 100 gün sonra yeniden başlıyor.
9 Mart'ta Leicester City'nin Aston Villa'yı 4-0 mağlup ettiği maçta son kez tribünlerin dolduğu Premier Lig'e, 13 Mart'ta salgın nedeniyle ara verildi. 2019-2020 sezonuna 17 Haziran'da oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.
LİVERPOOL GÜN SAYIYOR
Son 9 haftaya girilen Premier Lig'de 30 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunuyor.
Geçen sezon şampiyonluğu kılpayı Manchester City'ye kaptıran "Kırmızılar", salgın sonrası ilk randevuda 21 Haziran Pazar günü "Merseyside" derbisinde Everton'a konuk olacak.
Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Manchester City'nin puan kaybetmemesi halinde iki galibiyet daha alırsa tarihinin 19. şampiyonluğunu garantileyecek.
PROGRAM
17 Haziran Çarşamba:
Aston Villa-Sheffield United
Manchester City-Arsenal
19 Haziran Cuma:
Norwich City-Southampton
Tottenham-Manchester United
20 Haziran Cumartesi:
Watford-Leicester City
Brighton-Arsenal
West Ham United-Wolverhampton
Bournemouth-Crystal Palace
21 Haziran Pazar:
Newcastle United-Sheffield United
Aston Villa-Chelsea
Everton-Liverpool
22 Haziran Pazartesi:
Manchester City-Burnley