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    Premier Lig'de 100 gün sonra perde açılıyor

    İngiltere Premier Lig'e salgın nedeniyle verilen ara, 17 Haziran'da sona eriyor.
    • AA
    • 16.06.2020 - 15:51
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    Premier Lig'de 100 gün sonra perde açılıyor

    Dünyanın en önemli futbol liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig'de heyecan 100 gün sonra yeniden başlıyor.

    9 Mart'ta Leicester City'nin Aston Villa'yı 4-0 mağlup ettiği maçta son kez tribünlerin dolduğu Premier Lig'e, 13 Mart'ta salgın nedeniyle ara verildi. 2019-2020 sezonuna 17 Haziran'da oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

    LİVERPOOL GÜN SAYIYOR

    Son 9 haftaya girilen Premier Lig'de 30 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunuyor.

    Geçen sezon şampiyonluğu kılpayı Manchester City'ye kaptıran "Kırmızılar", salgın sonrası ilk randevuda 21 Haziran Pazar günü "Merseyside" derbisinde Everton'a konuk olacak.

    Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Manchester City'nin puan kaybetmemesi halinde iki galibiyet daha alırsa tarihinin 19. şampiyonluğunu garantileyecek.

    PROGRAM

    17 Haziran Çarşamba:
    Aston Villa-Sheffield United
    Manchester City-Arsenal

    19 Haziran Cuma:
    Norwich City-Southampton
    Tottenham-Manchester United

    20 Haziran Cumartesi:
    Watford-Leicester City
    Brighton-Arsenal
    West Ham United-Wolverhampton
    Bournemouth-Crystal Palace

    21 Haziran Pazar:
    Newcastle United-Sheffield United
    Aston Villa-Chelsea
    Everton-Liverpool

    22 Haziran Pazartesi:
    Manchester City-Burnley

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