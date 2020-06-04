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    Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği hakkı kabul edildi

    Premier Lig kulüpleri, 2019-20 sezonunun sonuna kadar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapma önerisine onay verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2020 - 16:14
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    Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği hakkı kabul edildi

    Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan ligler arasında olan Premier Lig, geri dönüş hazırlıklarını sürdürüyor.

    IFAB'ın kulüplere önerdiği 5 oyuncu değişikliği hakkı, bugün masaya yatırıldı.

    TEKLİF KABUL EDİLDİ

    İngiliz ekipleri, maç eksiği nedeniyle yaşanabilecek sakatlıkları en aza indirmek adına önerilen oyuncu değişikliğini 5'e yükseltme teklifini onayladı.

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