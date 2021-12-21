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    Premier Lig'de koronavirüs tablosu ağırlaşıyor

    İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan corona virüs (Covid-19) testlerinde 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 16:00
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    Premier Lig'de koronavirüs tablosu ağırlaşıyor

    koronavrüs salgın Avrupa'da maçları etkilemeye devam ediyor.

    Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-19 Aralık tarihlerinde uygulanan 12 bin 345 test sonucunda 90 pozitif vaka tespit edildi.

    EN YÜKSEK SEVİYEDE

    Önceki haftanın (6-12 Aralık) test verisine (42) göre iki kattan fazla artan vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından beri en yüksek seviyesine ulaştı.

    Premier Lig de koronavirüs tablosu ağırlaşıyor #1

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