Premier Lig'de Manchester City şampiyonluğunu ilan etti Arsenal'in deplasmanda Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olmasıyla Manchester City, İngiltere'nin en üst liginde 9. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Premier Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk oldu. Topçular, Taiwo Awoniyi'nin 19. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal 81 puanda kaldı. 35 maçta 85 puanı bulunan Manchester'ın mavi yakası ise büyük bölümünü geride götürdüğü, Arsenal'in 248 gün liderlik koltuğunda oturduğu ligde dokuzuncu şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Manchester City, 9. şampiyonluğunu kazandı

Yaz transfer döneminde Erling Haaland'la kadrosunu güçlendiren Pep Guardiola'nın takımı İngiltere'nin en prestijli liginde 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021 ve 2022 yıllarında da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

City, taraftarı önünde kupayı kaldıracak

Yarın evinde Chelsea'yi ağırlayacak Manchester City, taraftarının önünde kupayı kaldıracak.

Bu sezonu üç kupayla tamamlama iddiasının ilk ayağını tamamlayan Manchester City, FA Cup finalinde Manchester United ile oynayacak. Şampiyonlar Ligi finalinde ise İstanbul'da Inter ile karşılaşacak.